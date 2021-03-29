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عادل حمودة: "عبدالناصر وكينيدي" نجحا في مد جسور التفاهم بين البلدين

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:29 م
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الرئيسان جمال عبدالناصر، والأمريكي جون كينيدي نجحا في مد جسور التفاهم بين البلدين.


وأشار "حمودة"، خلال برنامج "صناع التاريخ" المذاع عبر فضائية "الفجيرة"، إلى أنه كان هناك خطابات جرى تبادلها بين "عبدالناصر وكينيدي" حول المشاكل الإقليمية والدولية مثل حرب اليمن، والصراع على الكونغو، والبرنامج النووي الإسرائيلي، والأهم كان القضية الفلسطينية.

ومن ناحيتها قالت هدى عبدالناصر، نجلة الرئيس الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، خلال لقائها بالبرنامج، إنه كان هناك 38 خطاب بين والدها وجون كينيدي، معلقة: "اتفاجئت بالعدد ده"، لافتة إلى أنها بحثت عن الخطاب الذي شرح فيه الرئيس الراحل عبدالناصر لكينيدي قضية فلسطين، والذي كتب فيه "أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق".

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