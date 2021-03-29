جربي هذا السيروم لتنعيم لشعر قبل الزفاف

نقدّم لك عزيزتي العروس، وصفة طبيعية من سيروم الجوز لتنعيم الشعر، طبقيها قبل حفل الزفاف للحصول على أفضل النتائج:





مكونات سيروم الجوز

2 ملاعق كبيرة زيت الجوز

1 ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب

1 ملعقة كبيرة من زيت الأرغان





الطريقة:

لتجهيز مصل الجوز، خذي وعاء وأضفِ زيت الجوز وزيت بذور العنب وزيت الأرغان.

تتوفر هذه الزيوت بسهولة عبر الإنترنت وفي المتاجر ، اختاري الزيوت النقية والعضوية.

امزجي الزيوت وانقليه إلى زجاجة قطارة أو زجاجة مزودة بمضخة.

للاستخدام ، رجيه جيدًا وأضفِ بعض القطرات على راحة يدك.

افركي هذا بين راحتي يديكِ وأصابعكِ بتمشيط شعركِ. امسحي البقايا على فروة رأسك.

يفضل استخدامه على الشعر المبلل كما يمكن استخدامه أيضًا على الشعر الجاف.