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خطوة مبشرة من إنجلترا لتخفيف الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:31 م
انجلترا
انجلترا
وكالات
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قررت إنجلترا السماح بممارسة الرياضة في الهواء الطلق، بداية من اليوم الإثنين، وذلك في خطوة جديدة نحو تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي بدأت في 8 مارس  الجاري.

من بين الإجراءات الأخرى لتخفيف القيود، سيتم أيضاً السماح بعقد حفلات الزفاف مع ما يصل إلى 6 أشخاص، ضمن خارطة الطريق للخروج من الإغلاق الصارم الذي شهدته إنجلترا منذ بداية هذا العام، والذي يبقى على جميع الأنشطة غير الضرورية -على سبيل المثال- مغلقة حتى إشعار آخر.

وتؤكد الحكومة البريطانية على أهمية عدم عقد اجتماعات داخلية مع الترويج لشعار جديد هو: "اليدين والوجه والمسافة والهواء الطلق".

وعلقت إنجلترا أيضاً أمر البقاء في المنزل، وسمحت بالتحركات داخل الدولة، على الرغم من أنها أبقت على التوصية بالعمل من المنزل لأطول فترة ممكنة، في حين أن بقية مناطق المملكة المتحدة، مثل إسكتلندا وويلز، لديها برنامج خاص بتخفيف الإجراءات.

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الكلمات المفتاحية

رياضة انجلترا إغلاق صارم

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