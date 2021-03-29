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جامعة عين شمس تواصل تطعيم أعضائها بلقاح مضاد لفيروس كوفيد ١٩

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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واصلت جامعة عين شمس حملات التطعيم ضد ڤيروس كوڤيد 19 التي بدأت منذ التاسع من فبراير الماضي بلقاحي استرازنكا وسينوفارم مابين جرعة أولي وثانية، وذلك تحت اشراف ا.د. اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ا.د. على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وا.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية ومدير وحدة مكافحة العدوي.


حيث تتولى إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات التطعيم وقد تم البدء بتطعيم السادة الأطباء واطقم التمريض المتعاملين بصورة مباشرة مع حالات كوفيد 19 بمستشفيات العزل (العبور- الميدانى - المسنين) فى المرحلة الأولى، كما تم تطعيم الاطقم الطبية (بالطوارئ والرعايات المركزة باطنة وجراحة والأطفال) فى المرحلة الثانية، وامتدت عمليات التطعيم لتشمل جميع المستشفيات فى المرحلة الثالثة (الباطنة- الاطفال- الجراحة- النساء _ القلب - المراكز والوحدات المختلفة) مستشفى عين شمس التخصصى ثم انطلقت حملة التطعيمات لتشمل اساتذة كلية الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض وكلية الدراسات العليا للطفولة وطلاب الامتياز بالاضافة للسادة العمداء ووكلاء الكليات، السادة الأساتذة المتفرغين واعطاء الأولوية للأكبر سنا، وذلك بصورة اختيارية لمن يرغب فى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كوفيد ١٩.


واوضحت ا.د. سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات ومدير ادارة مكافحة العدوي ان اجمالى عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كوفيد ١٩ حتى الآن يبلغ
٢٦١٦، منهم ١٧٨٤ أطباء واعضاء هيئة التدريس، ١٣١ بكلية طب الأسنان، ٢٨ بكلية الصيدلة،٣٢١من أطباء الإمتياز، ٩٩ بكلية التمريض بالاضافة إلي عدد من الفئات الاخري بلغ عددهم ٢٥٣ فردا. وجاري استكمال التطعيمات.
جامعة عين شمس تواصل تطعيم أعضائها بلقاح مضاد لفيروس كوفيد ١٩
جامعة عين شمس تواصل تطعيم أعضائها بلقاح مضاد لفيروس كوفيد ١٩
جامعة عين شمس تواصل تطعيم أعضائها بلقاح مضاد لفيروس كوفيد ١٩
جامعة عين شمس تواصل تطعيم أعضائها بلقاح مضاد لفيروس كوفيد ١٩
جامعة عين شمس تواصل تطعيم أعضائها بلقاح مضاد لفيروس كوفيد ١٩
جامعة عين شمس تواصل تطعيم أعضائها بلقاح مضاد لفيروس كوفيد ١٩

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