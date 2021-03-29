حريق فى مصنع للكرتون بالبحيرة (صور)

تمكنت قبل قليل، قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة برئاسه العميد محمد بلبع، من السيطرة على حريق شب داخل مصنع الإسكندرية للكرتون بالكيلو 59 بدائرة مركز ابو المطامير بدون خسائر بشرية.



تلقى اللواء محمد والي مساعد وزير الداخليه مدير امن البحيره اخطارا من النجده يفيد بوجود حريق في مصنع اسكندريه للكرتون بدائره مركز ابو المطامير.



على الفور انتقل ضباط المباحث، قوات الحمايه المدنيه بقياده المقدم بهاء الكردي مدير اداره الحمايه المدنيه بالنوباريه لمكان الحريق بالمنطقة المشار اليها.



وتمكنت القوات من السيطره تماما على الحريق وتم فرض كردون امني بمحيط الحريق وتم تحرير محضر بالواقعه وفي انتظار فريق من النيابه العامه لمعاينه الحريق ومعرفة سبب الواقعة.