انفجار يستهدف سيارة تابعة للتحالف الدولي جنوب العراق

تعرضت شاحنة عراقية توصل الدعم اللوجستي إلى التحالف الدولي، إلى الاستهداف بعبوة ناسفة في محافظة ذي قار، مما أدى إلى احتراقها، بحسب ما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

وبحسب روسيا اليوم، انفجرت عبوة أخرى انفجرت صباح اليوم على رتل آخر في محافظة بابل جنوب البلاد أيضا.

وتتعرض أرتال التحالف الدولي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، للاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية.