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تعرفي على فوائد فيتامين "د" للأطفال وطرق استخدامه

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
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يعتبر فيتامين "د" من الفيتامينات المهمة التي يحتاجها الرضيع أثناء النمو، بداية من مرحلة الرضاعة؛ حيث يساعد هذا الفيتامين على حمايته من الكثير من المشاكل الصحية، ولأهمية فيتامين د إليكم التالي:

أهمية فيتامين"د" للرضع والأطفال

- فيتامين "د"  يساعد على امتصاص الجسم للكالسيوم

- يساعد هذا الفيتامين على امتصاص الجسم للكالسيوم بشكل جيد، وبناء عظام الأطفال ووقايتهم من الكساح أو ما يطلق عليه طبيًا "لين العظام"

- الأطفال الذين يعتمدون على الحليب الصناعي يحصلون على ما يحتاجونه من فيتامين "د " بنسبة 20% إلى 37% تقريبًا

- بينما تقل هذه النسبة إلى ما بين 5% إلى 13% بين الرضع الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية.

طريقة استخدام فيتامين "د" للأطفال
- يمكن الحصول على فيتامين "د" للأطفال على شكل شراب ، ويمكن الحصول عليه على شكل أقراص للمضغ

- أو بتعريض أجسام الأطفال لأشعة الشمس في الفترة الصباحية حوالي الساعة العاشرة صباحاً وبعد الظهر،وبشكل يومي لكي يستطيع الجسم إنتاجه

- يجب أن يتناول الأطفال الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "د" وتشمل: الحليب واللبن، العصائر الطبيعية، والحبوب، والأسماك الدهنية وزيت السمك

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