تعرفي على فوائد فيتامين "د" للأطفال وطرق استخدامه

يعتبر فيتامين "د" من الفيتامينات المهمة التي يحتاجها الرضيع أثناء النمو، بداية من مرحلة الرضاعة؛ حيث يساعد هذا الفيتامين على حمايته من الكثير من المشاكل الصحية، ولأهمية فيتامين د إليكم التالي:





أهمية فيتامين"د" للرضع والأطفال





- فيتامين "د" يساعد على امتصاص الجسم للكالسيوم





- يساعد هذا الفيتامين على امتصاص الجسم للكالسيوم بشكل جيد، وبناء عظام الأطفال ووقايتهم من الكساح أو ما يطلق عليه طبيًا "لين العظام"





- الأطفال الذين يعتمدون على الحليب الصناعي يحصلون على ما يحتاجونه من فيتامين "د " بنسبة 20% إلى 37% تقريبًا





- بينما تقل هذه النسبة إلى ما بين 5% إلى 13% بين الرضع الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية.



