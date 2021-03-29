تعذيب حتى الموت.. 6 معلومات عن واقعة إسراء عماد ضحية العنف بالإسكندرية





صدم أهالي محافظة الإسكندرية خلال الساعات الأخيرة، بواقعة تعذيب زوجة تدعى إسراء عماد على يد زوجها حتى الموت، مما تسبب في حالة ذعر بين الأهالي وانتشار الواقعة على السوشيال ميديا.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الواقعة وفقا الروايات الشهود وأقرباء الضحية إسراء عماد:





- إسراء عماد فتاة من منطقة سيدى بشر تزوجت وهي في عمر ١٧ عام بعد أن ارغمتها طليقة أبيها على الزواج من ابن زوجها الثاني.



- بعد حملت في ابنها مالك شبت الخلافات بينها وبين حماتها زوجة أبيها، خاصة أنها أرادت الانتقام منها بذنب والدها بعد أن اختلفا وطلقها.





- واقعة التعذيب حتى القتل وقعت يوم الخميس الماضى عندما توجهت إسراء لمنزل والدة زوجها بمنطقة سيدى بشر فقام زوجها ويدعى "محمد "ويعمل سائق تاكسى بالتعدى عليها بسلاح أبيض في وجهها وجسدها ومزق وجهها بالكامل، وذلك في حضور شقيقه، ثم قام بحملها في التاكسى وتوجه بها للمستشفى وطلب منها أن تقول أن مجهولين اعتدوا عليها في الشارع، لكن رجال المباحث بالمستشفى حضروا وتحفظوا عليه واقتادوه إلى قسم شرطة المنتزة ثان وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



- بعد النزيف المستمر بسبب تلقيها إحدى الطعنات في القلب توفيت أمس بعد أن تعرضت لإصابات خطيرة جراء الاعتداء عليها من قبل زوجها.



- عمتها قالت إن إسراء عمرها ١٨ سنة وابنها عمرة ٦ شهور فقط وأن إسراء تزوجت من نجل زوج أمها حيث إن والدة إسراء انفصلت عن شقيقها ثم تزوجت من والد المتهم وبعد ذلك تم تزويج إسراء لابنه، مؤكدة إنه عقب توجههم للمستشفى تم ترك إسراء ٣ أيام بدون أي تحرك طبى ثم قامت المستشفى بعمل عملية تجميل لها قبل وفاتها.



- إحدى العاملات بمستشفى المنصورة الدولي قالت عبر "فيس بوك" إن إسراء لديها طفل يدعى مالك، ونشبت بينها وبين أهل زوجها خلافات خلال الأيام الماضية، من طرف والدة زوجها وشقيقه وخطيبة شقيقه من جهة أخرى، بسبب الخلاف على سيارة أجرة، قيل أن أم الزوج اشترتها له بينما كتب هو ملكيتها لزوجته، وتطور الأمر إلى قيام شقيق الزوج بطعنها في وجهها ومنطقة القلب مشيرة إلى أن الحالة ليست مستقرة بسبب نزيف دموي وتجمعات دموية في جميع أنحاء جسدها، ثم أكدت الفتاة أن إسراء توفيت أمس، واختفت جثتها.