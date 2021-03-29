"أمهات مصر" يرصد مستوي امتحان الصفين الرابع الإبتدائي والاول الإعدادي



رصدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، مستوي الإمتحان المجمع عن شهر مارس لطلاب الصفين الرابع الإبتدائي والأول الإعدادي علي مستوي الجمهورية.



وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك تباين في آراء الطلاب وأولياء الأمور في الإدارات التعليمية حول مستوي الإمتحان، حيث منهم من قال إن الامتحان الجزء الخاص بأسئلة العلوم كانت صعبة في الجيزة بينما جاء بقية أسئلة المواد الاخري في مستوي الطالب المتوسط لطلاب الصف الرابع الإبتدائي، بينما جاء الجزء الخاص بالرياضة لطلاب الاول الإعدادي فوق مستوي الطالب المتوسط، بينما قال آخرين سهل وفي مستوي الطالب المتوسط.





وأوضحت عبير أن الإمتحان المجمع لطلاب الاول الإعدادي بمحافظة الشرقية جاء في مستوي الطالب المتوسط، وكذلك سهل في إدارة العجمي بالإسكندرية كان مباشر ومن النماذج الاسترشادية، فيما جاء الإمتحان المجمع لطلاب الرابع الإبتدائي بمحافظة دمياط سهلا.



وأشادت عبير بالتزام الطلاب في اتباع الإجراءات الإحترازية من إرتداء الكمامة واستخدام المطهرات وأدوات التعقيم، وكذلك تشديد المدارس علي الالتزام بالإجراءات الإحترازية وتحقيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب داخل اللجان بمسافات جيدة، حفاظا علي صحة الطلاب من فيروس كورونا.