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لهذا السبب.. وفاء الكيلاني تُعلن عن تأجيل عرض حلقتها مع راغب علامة في "السيرة"

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الإعلامية وفاء كيلاني عن تأجيل عرض حلقتها مع الفنان راغب علامة في برنامجها "السيرة"، المُذاع عبر قناة DMC، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت وفاء الكيلاني تغريدة جديدة قالت فيها:"نظرًا للحدث الأليم الي عشناه، حصلت بعض التعديلات فتم تأجيل عرض السيرة مع السوبر ستار راغب علامة ليوم 8 و 9 على DMC".

وكان من المقرر عرض حلقة الفنان راغب علامة في برنامج "السيرة" يومي 1 و2 إبريل المقبل، ولكن تم تأجيلها بسبب الأحداث المتتالية التي شهدتها مصر في الأيام الماضية، منها حادث قطاري سوهاج و انهيار عقار جسر السويس، وغيرها من حوادث أليمة أدت إلى وفاة الكثير من الضحايا.

وفي سياق آخر، طرح راغب علامة مؤخرًا أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.

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