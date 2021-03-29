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الشهيد الــ417.. "الأطباء" تنعي استشاري طب وجراحة العيون وأستاذ الرمد بطب أسيوط

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور جمال نوبي محمود احمد، إستشاري طب وجراحة العيون وأستاذ الرمد بطب أسيوط، والذى توفى بمستشفي أسيوط الجامعي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور جمال نوبي محمود احمد، الطبيب رقم الــ(417)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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