Advertisements

ارتفاع الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية بالخارج إلى أعلى مستوى في عام

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
Advertisements

بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية (فبراير) الماضي نحو 1.654 تريليون ريال، مقابل 1.687 تريليون ريال بنهاية  (يناير) السابق له، متراجعة 2 في المائة بما يعادل 33.1 مليار ريال.

وارتفع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنحو 1.2 في المائة "13.2 مليار ريال"، لتبلغ 1.21 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 1.11 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له.

وتعد "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" هي الأعلى خلال 12 شهرا، منذ أن كانت نحو 1.21 تريليون ريال بنهاية (مارس) 2020.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي 11 في المائة بما يعادل 210 مليارات ريال، بعد أن كانت 1.864 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020.

وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات البنك المركزي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا خلال (مارس) (أبريل) الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.

وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري، تراجع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 8.7 في المائة "46.2 مليار ريال"، لتبلغ 486 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 532.2 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.

وانخفض "الاحتياطي لدى صندوق النقد" 1.4 في المائة "184 مليون ريال"، ليبلغ 13.48 مليار ريال بنهاية (فبراير) الماضي، مقابل 13.66 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.

وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" 0.3 في المائة "90 مليون ريال"، لتبلغ 31.61 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 31.52 مليار ريال في الشهر السابق له.

فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ (فبراير) 2008.

وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد تراجعت بنهاية العام الماضي 2020 إلى نحو 1.7 تريليون ريال، بنسبة تراجع 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية 2019.

فيما ارتفعت بنهاية 2019 بنسبة 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.

وارتفعت خلال 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في 2014.

وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

أخبار تهمك

بسبب وزيرة الصحة.. نائب يقترح وقف عقد جلسات مجلس النواب

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من الرئيس السيسي علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة

منذ ساعتين

رئيس هيئة قناة السويس يكشف ماذا قال له السيسي عن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ حوالي 7 ساعات

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 48 دقيقة

حريق فى مصنع للكرتون بالبحيرة (صور)

منذ ساعة الا ربع

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

الآن

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 ص

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

11:30 م

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان