Advertisements

الملحن مجدي سليم ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة"أنا بعترف"(تفاصيل)

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


انتهى الملحن مجدي سليم من تسجيل أغنية جديدة تحمل
عنوان" أنا بعترف "، والتي يتعاون فيها مع المطربة سارة، والأغنية من كلمات حسين الأرماني وتوزيع وميكس وماستر مصطفى غانم، والأغنية تم تسجيلها باستديو MG ميوزيك، والأغنية من المقرر طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" الأسبوع المُقبل.

وفي سياق آخر، قام مجدي سليم بتلحين للعديد من الأغاني للفنانين، حيث أنه قام بتلحين أغنية "بتلومني ليه" لتامر عشور، "بتعصب عليكي" لتامر حسني، وتعاون أيضًا مع المطرب علي الهلباوي، والفنان محمود العسيلي، كما أنه قام بتقديم أغنية وطنية حملت عنوان "جيش وشعب" التي قام بغنائها أطفال كورال دار الأوبرا، بالإضافة لتقديمه تترات برنامج "كلام الناس" الذي يُعرض حاليًا عبر قناة "الحياة".

والجدير بالذكر أن الملحن مجدي سليم مشواره الفني كمتدرب في أكثر من فرقة موسيقية، حين كان في الخامسة عشر من عمره، وقام بالدراسة في دار الأوبرا المصرية في المركز القومي للفنون والإبداع، وتتلمذ علي يد الدكتور عماد حمدي وأتاح له الفرصة بمشاركته في العديد من الحفلات بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وبعدها قام بتقديم الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام القصيرة، وبعد ذلك اتجه لمجال التلحين.

أخبار تهمك

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 14 ساعة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من الرئيس السيسي علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

الآن

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بسبب وزيرة الصحة.. نائب يقترح وقف عقد جلسات مجلس النواب

منذ ساعة و 10 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف ماذا قال له السيسي عن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

منذ حوالي 5 ساعات

حريق فى مصنع للكرتون بالبحيرة (صور)

منذ 40 دقيقة

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 ص

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

11:30 م

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان