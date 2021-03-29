الملحن مجدي سليم ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة"أنا بعترف"(تفاصيل)





انتهى الملحن مجدي سليم من تسجيل أغنية جديدة تحمل

عنوان" أنا بعترف "، والتي يتعاون فيها مع المطربة سارة، والأغنية من كلمات حسين الأرماني وتوزيع وميكس وماستر مصطفى غانم، والأغنية تم تسجيلها باستديو MG ميوزيك، والأغنية من المقرر طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" الأسبوع المُقبل.



وفي سياق آخر، قام مجدي سليم بتلحين للعديد من الأغاني للفنانين، حيث أنه قام بتلحين أغنية "بتلومني ليه" لتامر عشور، "بتعصب عليكي" لتامر حسني، وتعاون أيضًا مع المطرب علي الهلباوي، والفنان محمود العسيلي، كما أنه قام بتقديم أغنية وطنية حملت عنوان "جيش وشعب" التي قام بغنائها أطفال كورال دار الأوبرا، بالإضافة لتقديمه تترات برنامج "كلام الناس" الذي يُعرض حاليًا عبر قناة "الحياة".



والجدير بالذكر أن الملحن مجدي سليم مشواره الفني كمتدرب في أكثر من فرقة موسيقية، حين كان في الخامسة عشر من عمره، وقام بالدراسة في دار الأوبرا المصرية في المركز القومي للفنون والإبداع، وتتلمذ علي يد الدكتور عماد حمدي وأتاح له الفرصة بمشاركته في العديد من الحفلات بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وبعدها قام بتقديم الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام القصيرة، وبعد ذلك اتجه لمجال التلحين.