موعد مباراة منتخب مصر وجزر القمر فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

يختتم منتخب مصر الأول مبارياته اليوم فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهة قوية أمام جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية فى لقاء يرغب الفراعنة بالفوز بالثلاث نقاط.









وتقام مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بعد تأهل المنتخب المصري، اليوم الاثنين فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.









وكان منتخب مصر الأول حقق الصعود رسميًا إلي كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها فى الكاميرون بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما أمام منتخب كينيا ضمن مباريات الجولة الماضية.









وسيعتمد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري على عدد من اللاعبين الجدد خلال مواجهة جزر القمر والذي لم يشاركوا خلال مواجهة كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.