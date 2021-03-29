التعادل يخيم على مباريات الجولة السابعة الدوري الأرجنتيني

خيم التعادل على الجولة السابعة من الدوري الأرجنتيني، حيث لم يحصل ريفر بليت وراسينغ وإندبنديينتي وبوكا جونيورز، سوى على نقطة لكل منهم.





بينما فاز كولون على بلاتينسي 3-1، ليؤكد أحقيته بصدارة المجموعة الأولى، فيما تعادل فيليز سارسفيلد أيضاً مع ديفينسا إي خوستيسيا 1-1، لكنه لا يزال متربعاً على قمة المجموعة الثانية.





ومع تبقي 6 جولات على نهاية مرحلة المجموعات، بدأت هوية الفرق الأربعة الأولى في كل قسم في الظهور، والذين سيتأهلوا إلى المراحل النهائية، والتي ربما يغيب عنها ريفر بليت، وبوكا جونيورز.





وتعادل إندبندينتي مع بوكا جونيورز 1-1، حيث سجل جاستون تونيي لأصحاب الأرض، بينما أحرز البيرواني كارلوس زامبرانو هدف البوكا، في مباراة مثيرة حيث تمكن إندبنديينتي من التقدم أولاً في الشوط الأول، قبل أن يخطف بوكا التعادل، النتيجة التي تضع إندبندينتي قريباً من مراكز التأهل في المرتبة السادسة، وتترك بوكا لمصير غير معلوم.





أما ريفربليت وراسينغ، فقد خلت مباراتهما من الأهداف، بالتالي يظل راسينغ ضمن المراكز الأربعة المتقدمة من المجموعة الأولى، أما ريفر فيستمر في المركز الخامس، لكن لا تزال لديه فرص في التأهل لربع النهائي.



