عادل حمودة: جون كينيدي لن يخرج من نادي صناع التاريخ

وأشار "حمودة"، خلال برنامج "صناع التاريخ" المذاع عبر فضائية "الفجيرة"، إلى أن جاكلين كينيدي رفضت دفن زوجها في مقابر عائلته، وأصرت على دفنه في مقبرة "أرلينغتون" الوطنية التي دفن فيها قادة الحرب الأهلية الأمريكية.



وأضاف أن جاكلين كينيدي أصرت على ان تمشي في جنازة زوجها هى وأطفالها سيرا على الأقدام مع كبار المشيعيين رغم المخاوف الأمنية التي حذرتها منها قيادات الأمن الأمريكية.



وتابعالكاتب الصحفي عادل حمودة، "لو كنا عاجزين عن معرفة من قتل جون كينيدي، فعلى الأقل نحن متأكدون أن الناس لن تنساه، وأنه لن يخرج من نادي صناع التاريخ.

