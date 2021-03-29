أحمد السقا يكشف عن سر ظهوره بـ أسنان فضية فى "نسل الأغراب"







كشف الفنان أحمد السقا عن سر ظهوره بأسنان فضية في مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، مُشيرًا إلى أنه أراد أن تظهر شخصية "عساف الغريب" التي يجسدها خلال الأحداث بشكل مختلف عن أدواره الصعيدية التي قدمها مؤخرًا.



وقال أحمد السقا في تصريحات صحفية له أن الأدوار الصعيدية تكون بالنسبة له من أصعب الأدوار التي يقدمها خلال مشواره الفني، مُعبرًا عن سعادته الكبيرة بردود أفعال الجمهور بعد طرح البرومو الخاص بالعمل.



مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.