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مصرع عامل في حادث قطار بالبدرشين

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقى عامل مصرعه في حادث قطار بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمصرع شخص دهسًا أسفل عجلات القطار بقرية مزغونة بنطاق المركز.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة النقيب محمد جمال برغش معاون مباحث المركز وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "سيد.ع.ب"، مقيم بمركز الصف، وكشفت المعاينة وسماع أقوال شهود العيان على الحادث، عن عدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاته.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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