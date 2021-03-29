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جزئية قليوب تقرر مد أجل الحكم في قضية "مستريح الدهب" لـ12 أبريل

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قضت محكمة قليوب الجزئية برئاسة المستشار احمد حجازي بمد اجل الحكم علي "جواهرجي" المعروف إعلاميا ب "مستريح قليوب"، لجلسة 12 إبريل المقبل مع استمرار حبس المتهم في اتهامه بالنصب على المواطنين في مدينة قليوب، والاستيلاء على أموالهم، وبلغت نحو 3 ملايين جنيه بحجة تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية

وشهدت جلسة الحكم إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية، لمنع تزاحم الضحايا، وعدم الاحتكاك بالمتهم وأسرته.

واكد الضحايا خلال الجلسة أن الذهب بمحل المتهم الذي أوهم من خلاله ضحاياه بقدرته على توظيف الأموال، جرى شراؤه بالأجل ولم يسدد ثمنه رغم أن المتهم حقق من ورائه مكاسب بالجملة.

كان اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجي بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها فىدي تجارة الذهب.

جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات الى ان المتهم يدعى "ن.ن" 52 عاما، جواهرجي استولى على قرابة 3 مليون جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها في الذهب مقبال أرباح شهرية، وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بانه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.

تمكن المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب من تحديد مكانه والقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

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