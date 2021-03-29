تعرفي على فوائد ماء الورد المذهلة

نقدم لك في السطور التالية، أهم فوائد ماء الورد الصحية والجمالية التي لا حصر لها للجسم ومن أبرزها ما يلي:





يعمل ماء الورد على تقليل التجاعيد، وإغلاق المسامات في الوجه، وإزالة انتفاخ العين من الأسفل.





يعمل ماء الورد على إزالة بقع النمش، وعلاج البشرة الجافة وترطيبها، وتفتيح لون البشرة، وتنقية البشرة وجعلها خالية من الأوساخ.





يعمل ماء الورد على تغذية فروة الرأس وينشطها، ويعزز نمو الشعر بكثافة، ويقوي بصيلات وجذور الشعر، ويحمي الشعر من التقصف.





يعمل ماء الورد على إلتئام الجروح والندبات والحروق لانه يحتوي ماء الورد على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا تساعد في التئام الجروح بشكل أسرع.





يحسن المزاج نظرا لأن له خصائص قوية مضادة للاكتئاب والقلق، يمكن أن يريح الجهاز العصبي المركزي.





يخفف من ألم الصداع وتهدئته.



