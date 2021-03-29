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يحيي خليل يختتم موسمه الفنى بأوبرا الاسكندرية

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يختتم الموسيقار يحيى خليل رائد موسيقى الجاز فى مصر موسمه الفنى بمدينة الاسكندرية بحفل يقام بمشاركة المغنية الإيطالية اليانورا لانوتى ومصاحبة مجموعة من أبرع العازفين وذلك فى الثامنة مساءً الجمعة 2 إبريل على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " .

يتضمن البرنامج باقة من أشهر أعمال يحيى خليل الخاصة التي تتميز بشكلها الفني المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز الى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة .

المعروف أن يحيى خليل رائد موسيقى الجاز في مصر والشرق الاوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز ومثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الشرائح العمرية داخل مصر وخارجها ليساهم فى الارتقاء بالذوق العام ، شارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية وقدم الكثير من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارجى ويشهد موسمه الصيفى سنويا جولة فنية فى الولايات المتحدة يقدم خلالها مجموعة من الحفلات فى عدد من المدن مع نجوم الجاز في أمريكا .

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