حضري البيض المقلي بالطماطم بطريقة بسيطة

نقدم لك في السطور التالية طريقة تحضي البيض المقلي بالطماطم، لكي تحصلين على المذاق المطلوب اتبعي المقادير وطريقة التضير التالية:





المقادير

- البيض : 1 حبة

- الفلفل الأحمر : حسب الرغبة

- ملح : رشّة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- صلصة طماطم : ملعقة صغيرة

- طماطم : نصف حبة (مقطعة صغير)

- فلفل أسود : رشّة

- الخبز : رغيف





طريقة التحضير

حمّي الزيت في مقلاة صغيرة على حرارة متوسّطة.

في وعاء صغير، ضعي البيضة مع الفلفل الأحمر والفلفل الأسود والملح وصلصة الطماطم وقطع الطماطم.

اخفقي جيداً حتى تتجانس المكوّنات ثمّ اسكبيها في المقلاة.

اخلطي باستمرار حتى ينضج البيض.

ارفعي المقلاة عن النار وضعي البيض على رغيف الخبز وقدّميه مباشرةً.