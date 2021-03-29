خطوات عمل صلصة البنجر

حضري صلصة البنجر بمكونات بسيطة من خلال اتباعك المقادير التالية وطريقة التحضير للحصول على المذاق المطلوب والطعم المناسب:





المقادير

- الشمندر : 200 غم

- جبن فيتا : 200 غم

- الجوز : 200 غم (محمص)

- الثوم : فصّان

- زيت الزيتون : 2 ملعقة صغيرة

- الخبز : حسب الرغبة (محمص)





طريقة التحضير

اسلقي الشمندر، قشّريه ثمّ قطعيه إلى قطع موسّطة الحجم.

في وعاء الخلاط الكهربائي، اهرسي الشمندر قليلاً.

أضيفي إليه الجبن والجوز واهرسي جيداً بعد كل إضافة.

زيدي الثوم والبصل الأخضر وزيت الزيت واهرسي المكوّنات حتى تحصلي على مزيج كريمي.

نكّهي بالملح والفلفل بحسب رغبتك واخلطي من جديد.

اسكبي المزيج في كاسات وزيّني الوجه بالقليل من الجبن والبصل الأخضر.

قدّمي الشمندر للتغميس على سفرتك إلى جانب الخبز المحمّص.