8 معلومات لا تفوتك عن الكونغولي جاكسون موليكا صفقة الأهلي المُحتملة

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي السابق والمحترف حاليًا ضمن صفوف فريق ستاندر لييج البلجيكي، وذلك لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل بعد تراجع مستوى الثنائي مروان محسن ووالتر بواليا.





وأكد الإعلامي كريم خطاب في تصريحات تليفزيونية أن النادي الأهلي يستعد لتقدم عرضًا رسميًا لضم جاكسون موليكا لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن اللاعب كان ضمن الأهداف السابقة للمارد الأحمر لكن لم يتم التعاقد معه.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي:-





1- جاكسون موليكا من مواليد 4 أكتوبر لعام 1999 في مدينة "لوبومباشي" الكونغولية، ويبلغ عمره 21 عامًا، ويصل طوله إلى 1.80 سم، ويعتمد على القدم اليمنى .





2- يجيد اللاعب الكونغولي، اللعب في 3 مراكز، (المهاجم الصريح، والجناحين الأيمن والأيسر)، مما يجعله إضافة قوية لأي فريق ينتقل إليه.





3- انضم "موليكا" لصفوف نادي مازيمبي الكونغولي في صيف 2017، وعمره كان 18 عامًا تقريبًا.





4- شارك المهاجم الكونغولي في30 مباراة مع مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا على مدار موسمين، وسجل 14 هدفًا، بينما صنع 4 أهداف أخري، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.





5- شارك في مباراة وحيدة مع مازيمبي بكأس السوبر الإفريقي ضد الوداد المغربي لمدة 8 دقائق، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وخسر فريقه بهدف دون مقابل.





6- انتقل موليكا إلى نادي ستاندرلييج البلجيكي في صيف 2020 وشارك معه في 25 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد، وحصل على 5 بطاقات صفراء.





7- خاض موليكا 5 مباريات مع منتخب الكونغو (2 ودية – 3 رسمية)، وسجل هدف وحيد في شباك منتخب جامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.





8- تبلغ القيمة التسويقية لنجم مازيمبي وفقًا لموقع ترانسفير ماركت 250 ألف يورو.