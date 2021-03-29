حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالعاشر من رمضان









صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم شن حملة مفاجئة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى بالحى الـ ١٥ بالمدينة، لضبط المخالفات وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم تنفيد الحملة بالتعاون بين الإدارات المعنية بالجهاز وصندوق "الإسكان الاجتماعى"، وشرطة التعمير بالمدينة.





وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة قامت بالمرور على ٧٠٥ وحدات سكنية وأسفرت عن تحرير ٤١ محضرا لمخالفات متنوعة ما بين تأجير أو بيع أو تغيير النشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وطالب رئيس جهاز "العاشر من رمضان"، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة بعدم مخالفة اشتراطات القانون المنظم للإسكان الاجتماعي، بهدف وصول دعم الدولة للمشروع لمستحقي تلك الوحدات.





جدير بالذكر أن الحملة جاءت بقيادة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش بصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق، يرافقهم المهندس أحمد إسماعيل نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.







