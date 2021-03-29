Advertisements

ما لا تعرفه عن فوائد الفجل المذهلة

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
Advertisements
الفجل له فوائد صحية كثيرة للغاية لا تُعد ولا تُحصى، فيعتبر الفجل من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والدهون والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية للجسم، ومن أبرزها ما يلي:

- يساعد تناول الفجل، على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية 
- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. 
- يساهم بشكل كبير بخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. 
- يحافظ على رطوبة الجسم وتبريده بشكل مستمر، وعلى وجه الخصوص خلال الأيام الصيفية الحارة.
- يعتبر الفجل مصدراً غنياً بأنواع مختلفة من الفيتامينات والمعادن، ومن أبرزها فيتامين C الذي يعمل على تعزيز عمل الجهاز المناعي، إلى جانب كل من الزنك والفسفور. 
- الفجل يساعد على تهدئة التهاب الحلق والتخلص من المخاط الزائد فيه.
- يساهم الفجل في التخلص من السموم والفضلات المتراكمة في الجسم. 
- يعتبر مُدِرَّاً طبيعاً للبول، وهذا بدوره يعزز صحة الكلى في أجسامنا. 
- يعالج أمراض الحصى والرمل، وأمراض تكوّن الحصى بالمرارة ومجاري الكبد. 
- يساعد في تعزيز عمل وكفاءة الجهاز الهضمي. 
- يساعد تنظيم مستويات ضغط الدم.
- يُعد الفجل مضاداً قوياً لفيروسات الرشح، ويساعد تناوله على الحماية والوقاية منه.
- يعالج احتقان الحنجرة. 
- الوقاية من أمراض السرطانات المختلفة. 
- قادر على منع سقوط الأسنان وتسوسها. 
- يعمل على إذابة الدهون من مختلف أنحاء الجسم وخصوصاً الأرداف.

أخبار تهمك

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

الآن

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 14 ساعة

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من الرئيس السيسي علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة

منذ حوالي 3 ساعات

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

09:42 ص

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان