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وزير الإعلام يهنئ رئيس قناة السويس لنجاحها في إنهاء أزمة السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:59 م
السفينة الجانحة - أرشيفية
السفينة الجانحة - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أرسل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، برقية تهنئة للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمناسبة نجاح أطقم الهيئة فى إنهاء أزمة السفينة البنمية العالقة منذ أيام.

وأكد "هيكل" أن فرق إدارة هيئة القناة أدارت الأزمة بحكمة واقتدار، رغم الضغوط التي تمت طوال فترة الأزمة، وقال إن نجاح الهيئة فى تعويم سفينة بهذا الحجم يعد إنجازًا يستحق التقدير.

وكان قد عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

ونشر على حسابه الر سمي بموقع التواصل الاجتماعي: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، وذلك رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري، وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة".

وأضاف الرئيس: "‏لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دومًا، وإن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم، ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون".

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