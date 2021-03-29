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البدري يستقر على تشكيل المنتخب لمواجهة جزر القمر

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول على التشكيلة التي سيخوض بها الفراعنة مواجهة جزر القمر التي تقام اليوم الأثنين على ملعب إستاد القاهرة لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المُنتظر أن يدخل الفراعنة المواجهة على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : عبد الله جمعة ، علي جبر ، محمود حمدي الونش ، محمد هاني.
خط الوسط : عمرو السولية ، محمد النني ، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم : تريزيجيه ، محمد صلاح ، مصطفى محمد.

وقبل المباراة ضمن المنتخبان التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022 برصيد تسعة نقاط لكلًا منهما فيما تحدد تلك المواجهة ملامح الترتيب.

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