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ديفيليه 19 أحدث عروض الرقص الحديث بالجمهورية

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث أحدث عروضها الفنية بعنوان "ديفيليه ١٩" تصميم وإخراج مديرها الفني وليد عوني وذلك على مدار ثلاثة أيام متصلة في الثامنة مساءً أيام الخميس، الجمعة، السبت 1 ، 2 ، 3 أبريل علي مسرح الجمهورية.

يقول وليد عونى أن العرض يتناول تأثير فيروس كورونا المستجد على البشرية من منظور مختلف حيث يسعى لنشر الطاقة الإيجابية من خلال لوحات فنية مشرقة تتجمل بالالوان والزهور المبهجة والتي تعبر عن احلام الانسانية فى عودة الحياة إلى طبيعتها بعد ان غيرت الجائحة نمطها ، ويؤكد أن الازمة صنعت تقارب فكري رغم التباعد الاجتماعي المفروض ، موضحا ان رقم 19 الذى ارتبط باسم الوباء سيبقى راسخا في الوجدان لتتناقله الأجيال التالية .

يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تعد الأولى من نوعها في الوطن العربي حيث تأسست عام ١٩٩٣ وحققت الكثير من النجاحات و قامت بالمشاركة في العديد من المهرجانات العالمية بمختلف البلدان منها الصين ،كوريا، أمريكا والدول الأوروبية كما حصلت على أفضل استعراض فى المهرجان القومي للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015 وحازت على تقدير كبير من النقاد والإعلاميين إلى جانب الاعجاب الجماهيري .

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