قادمة من تركيا.. الجمارك السعودية تُحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة كبتاجون





تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 1.323.000 حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت للجمرك.





وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد النعيم، أنه وردت للجمرك إرسالية «ملبوسات» عبارة عن (فراء) مشحونة من ميناء «اسكندرون» بتركيا، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون، كانت مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف «الفراء»، بحيث جرى إخفاء حبوب الكبتاجون داخلها ومن ثم إعادة حياكتها.





وبين أنه بعد إحباط محاولة التهريب تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضبط مستقبلي الكمية داخل المملكة وبفضل من الله تم ضبطهم وعددهم شخصان.



