مستشار وزير التعليم العالي: فهم صحيح الدين وتجديد الخطاب أولويات المرحلة لمواجهة أهل الشر

قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي، إن تجديد الخطاب الديني وفهم صحيح الدين هو من أولويات المرحلة الحالية في مواجهة أهل الشر الذين يعرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم.

جاء ذلك خلال الدورة التثقيفية، التي تنظمها جامعة جنوب الوادي، تحت عنوان " القيم والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني "، والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة البحر الأحمر، بحضور الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

