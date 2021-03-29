



( نتائج القدرات 1442).. ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات العامة 2021 من منصة قياس بالمملكة العربية السعودية





تشهد محركات البحث نسبة بحث عالية عن رابط الاستعلام عن نتيجة إختبار القدرات العامة من منصة قياس، حيث أنه قام الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية بأداء الاختبارات في يوم السبت عن طريق منصة قياس، وقام الطلاب بأداء الاختبارات الخاصة بالتخصصات العلمية والقدرات العامة والتخصصات العلمية الأخري إلكترونياً من خلال المنصة الرسمية، لذلك يرغب جميع الطلاب في الإعلان عن النتيجة والاستعلام عنها في أقرب وقت، ونظراً للبحث المكثف عن نتائج اختبار القدرات العامة، سوف نذكر لكم في هذا المقال الرابط والخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج بسهولة.





نتيجة إختبار القدرات العامة

يمكن لجميع الطلاب تسجيل الدخول إلى الموقع التي تم الإعلان عنه، ثم متابعة النتيجة، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة عن طريق درجة القسم اللفظي الخاص بالطالب ودرجة القسم الكمي، وبعد ذلك ويتم الإعلان عن نتيجة الدرجة الكلية، لذلك يتم البحث عن طريقة الاستعلام عن نتيجة القدرات العامة، حيث يقوم المركز الوطني للقياس والتقويم العديد من الاختبارات الإلكترونية عن بعد من حين لآخر حتى يتمكنوا من الوصول إلى متابع جيدة، ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن ضرورة تحميل تطبيق توكلنا لحضور الاختبارات الورقية، وجاءت هذه الأوامر وفقاً لنصائح وزارة الصحة السعودية، من أجل الحفاظ على الجميع من انتشار فيروس كورونا.





الاستعلام عن نتائج القدرات 1442

يستهدف موقع قياس القدرات تقديم عدد كبير من الخدمات في الاختبارات، على سبيل المثال قياس التحصيل واختبار الموهبة، وايضا قياس القدرات العامة وقياس المحوسبة، وحرصاً من موقعنا على تقديم جميع ما تبحثون عنه، سوف نذكر لكم في الخطوات التالية الطريقة الصحيحة للاستعلام عن نتيجة القدرات العامة :





- يجب الدخول الى الموقع الخاص بقياس قدرات الطلاب العامة ( اضغط هنا ).





- ثم يتم فتح حساب على الموقع.





- ثم يتم إختيار طريقة الإختبار ورقي ومحوسب.





- بعد ذلك سيتم ظهور الخطوات والشرح الخاص بك يقوم التسجيل للاختبارات الورقية، كما يوجد على الموقع شرح خطوات تسجيل للاختبارات المحوسبة.





- وأخيراً يقوم الطالب بدفع الرسوم المطلوبة.