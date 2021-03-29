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بعد 4 وقائع.. حبس عصابة سرقة المساكن بمدينة نصر

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة مدينة نصر الجزئية حبس 3 متهمين بتهمة تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن بأسلوب التسلق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة 3 أجهزة لاب توب - هاتف محمول من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق "، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في السرقة من داخل المساكن بإسلوب " التسلق "واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مساكن بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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