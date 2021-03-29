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تأهل المكسيك والهندوراس لمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
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تأهل المنتخب المكسيكي إلى منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تغلب على نظيره الكندي 2 / صفر فجر اليوم، الاثنين،في الدور قبل النهائي من بطولة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة للأولمبياد.

كذلك صعد منتخب الهندوراس إلى نهائي البطولة وأولمبياد طوكيو بعدما تغلب على المنتخب الأمريكي 2 / 1 في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.

وحسم المنتخب المكسيكي مباراته أمام نظيره الكندي بهدفين نظيفين في الشوط الثاني سجلهما أوريل أنتونا ويوهان فاسكيز في الدقيقتين 57 و64 .

أما منتخب الهندوراس، فقد تقدم على نظيره الأمريكي بهدفين سجلهما خوان كارلوس أوبريجون ولويس بالما في الدقيقتين 45 و47 ثم رد المنتخب الأمريكي بهدف وحيد سجله جاكسون يويل في الدقيقة 52 .

ويلتقي منتخبا المكسيك والهندوراس في نهائي بطولة الكونكاكاف مساء غد الثلاثاء.

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