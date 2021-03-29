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تقديم 30 ألف طلب تظلم للحاجزين بمُبادرة "سكن لكل المصريين

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن 30 ألف عميل تقدموا بتظلمات فى اليوم الأول لفتح باب تلقي طلبات التظلم للحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1) " لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غير المُنطبق عليهم الشروط، والموافق أمس الأحد 28 مارس، موضحة أن تلقى التظلمات مستمر حتى يوم الأحد 18 أبريل المقبل، كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.


وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الفرز والفحص المبدئي للدفعة الأولى من المُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، أسفرت عن عدم مطابقة نحو 89 ألف طلب للشروط بشكل مبدئي.

وأكدت مى عبدالحميد، عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق كل من شرط السن والدخل عليهم (الحد الأدنى والأقصى) وقت التقديم والمُعلن عنهما سابقاً بكراسات الشروط، أما ما دون ذلك فيمكن للمواطن استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة خلال الفترة المحددة لتلقى التظلمات، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات، ويتم إرسال طلب التظلم إليكترونياً فقط – وليس من خلال أي وسيلة أخرى – عن طريق إدخال الرقم القومي للحاجز غير المنطبق عليه الشروط صاحب الطلب على الرابط (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints) مرفقاً به المستندات المطلوبة، وسيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة فوراً أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصي.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنه يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتيـن: الأولى من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints) حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى، والضغط على "نتيجة الفرز" لمعرفة موقفه، أما الوسيلة الثانية فستكون من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.


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