Advertisements

3 أبريل نظر دعوى عدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدني

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 أبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948.


وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 216 لسنة 30 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948.


وتنص المادة (834): لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.


كما تنص المادة (841): إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

أخبار تهمك

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ يوم

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 15 ساعة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ نصف ساعة

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للزمالك بشأن تجديد عقد ساسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 10 ساعات

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحقق رقم قياسي جديد

منذ أقل من ساعة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

الآن
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

09:42 ص

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان