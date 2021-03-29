Advertisements

غدا.. قطع المياه عن مدينة البدرشين لمدة 8 ساعات

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن مناطق (مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لها)، لمدة 8 ساعات من الساعة الـ8 مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 30/3/2021، وحتى الساعة الـ4 فَجر بعد غدٍ الأربعاء الموافق 31/3/2021، وذلك نظراً لأعمال الصيانة بمحطة مياه البدرشين.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

أخبار تهمك

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ يوم

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

الآن

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من الرئيس السيسي علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

منذ حوالي 6 ساعات

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

09:42 ص

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان