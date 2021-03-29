الصحة العالمية: كل الفرضيات حول منشأ كورونا "تحتاج إلى مزيد من الدراسة"

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن كل الفرضيات حول منشأ فيروس كورونا "تحتاج إلى مزيد من الدراسة"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن زيارة الخبراء لمختبر ووهان في الصين، أظهرت صعوبة حدوث تسريب لفايروس كورونا من المختبر.

وقد أكدت بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، أن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يتم تحديده بعد.

وزار خبراء منظمة الصحة العالمية، سوق ووهان إحدى البؤر الأولى لانتشار فيروس كورونا في الصين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.