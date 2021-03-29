رسالة مشفرة من رياض محرز قبل مواجهة بوتسوانا





بعث الدولي الجزائري رياض محرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي وقائد محاربي الصحراء رسالة مشفرة قبل المواجهة التي ينتظرها منتخب بلاده ضد بوتسوانا في ختام دور المجموعات من تصفيات أمم أفريقيا 2022.





ومن المُنتظر أن يلعب المنتخب الجزائري اليوم الأثنين ضد المنتخب البوتسواني في المباراة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة السادسة من المجموعات المؤهلة لكان 2022 والتي ضمن الخضر مكانهم فيها في صدارة المجموعة.





وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب محرز لا نغير التشكيلة التي تفوز وأرفق مع تلك التغريدة صورة له رفقة بعض زملائه في المنتخب.





وجاءت تلك الرسالة في وقت كثر فيه اللغط حول مصير جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب وخير الدين زطشي رئيس إتحاد الكرة الجزائري حيث لم يُعرف حتى الآن مصيرهما من البقاء في مناصبهما.