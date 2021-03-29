Advertisements

رسالة مشفرة من رياض محرز قبل مواجهة بوتسوانا

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

بعث الدولي الجزائري رياض محرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي وقائد محاربي الصحراء رسالة مشفرة قبل المواجهة التي ينتظرها منتخب بلاده ضد بوتسوانا في ختام دور المجموعات من تصفيات أمم أفريقيا 2022.

ومن المُنتظر أن يلعب المنتخب الجزائري اليوم الأثنين ضد المنتخب البوتسواني في المباراة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة السادسة من المجموعات المؤهلة لكان 2022 والتي ضمن الخضر مكانهم فيها في صدارة المجموعة.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب محرز لا نغير التشكيلة التي تفوز وأرفق مع تلك التغريدة صورة له رفقة بعض زملائه في المنتخب.

وجاءت تلك الرسالة في وقت كثر فيه اللغط حول مصير جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب وخير الدين زطشي رئيس إتحاد الكرة الجزائري حيث لم يُعرف حتى الآن مصيرهما من البقاء في مناصبهما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محرز بوتسوانا الجزائر

أخبار تهمك

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

الآن

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ حوالي 8 ساعات

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 23 ساعة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 16 ساعة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 14 ساعة

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من الرئيس السيسي علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا في كأس امم افريقيا

رياض محرز يتحدث عن نضج الجزائر وتكتيك "بلماضي"

ننشر موعد نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة.. مدرب الجزائر: جاهزون أمام السنغال

رئيس الاتحاد الجزائري يثني على جمال بلماضي

جمال بلماضي يرفض تدريب منتخب الإمارات

جمال بلماضي يعلن قائمة منتخب الجزائر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

09:42 ص

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان