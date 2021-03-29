31 مارس آخر موعد.. خطوات تقديم الإقرارات الضريبية



أيام وساعات قليلة تتبقي أمام المصريين لتقديم الإقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية، وفقا لما أعلنه المسئولين مؤخرا.





وطالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري، مشددًا على أنه لا توجد لدى المصلحة أى نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين، وأن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد، وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.



وتابع: " أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ 60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه".





وفيما يلي يقدم "الفجر" خطوات تقديم الإقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب بشكل إلكتروني:



قم بالدخول على رابط تقديم الإقرار الضريبي 2021 من خلال هذا الرابط https:eservice.incometax.gov.egETax.



- اختر طريقة إدخال البيانات يدويًا، ثم الضغط على تسجيل كممول جديد، وبعد ذلك أدخل رقم التسجيل الضريبي الموحد، واختر اسم المستخدم، وعين كلمة مرور خاصة بك، وأعد إدخالها مرة أخرى، ثم اضغط على التالي.



- في الخطوة التالية يجب عليك إعادة الدخول مرة أخرى من الصفحة الرئيسية بالاسم وكلمة المرور، اللذان أدخلا.



- اختر الكيان القانوي "طبيعي - اعتباري، ثم اختر هل تمتلك ضريبة قيمة مضافة أم لا، وإذا اخترت نعم معناه أنّ الممول يستفيد بخدمات القيمة المضافة المقدمة من البوابة، ويظهر بعد ذلك سؤالًا هل لديك سلع جدول أم لا؟.





- إدخل بعض البيانات الأساسية: اسم الممول، وعنوان الممول، ونوع المراسلة، ونوع الجهة، وإدخال البريد الإلكتروني، وسيتم يرسل كود تأكيد على البريد الإلكتروني للمول للتحقق من صحته، ولا يمكن استكمال عملية التسجيل دون ذلك، وبعد تفعيله تستكمل البيانات.



- اضغط على تسجيل فتظهر رسالة تؤكد التسجيل، وتطلب من الممول التوجه إلى المأموريات لاستكمال الإجراءات.





- بعد ملئ الإقرار إلكترونيًا يسدد الممول الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق السداد الإلكتروني، أو عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول، مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيًا؛ إذ يسجلها على الإقرار الخاص به.