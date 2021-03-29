ريم البارودي تنتهي من تصوير 50% من "كله بالحب"



تواصل النجمة ريم البارودي، تصوير مشاهدها في مسلسل "كله بالحب" حيث انتهت من تصوير 50% من مشاهدها في العمل ومن المقرر عرض العمل خلال موسم دراما رمضان.



وكان قد تم طرح بوسترات وبرومو العمل، وحقق عدد مشاهدات مرتفعة وينتظره عدد من الجمهور حيث تظهر بدور مختلف عن ما تم تقديمه من قبل.





يذكر أن مسلسل "كله بالحب" من بطولة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودى وسامر المصرى، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لإسلام المرسي ونجلاء رشدي و احمد السمان".