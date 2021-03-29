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البرلمان العربي يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أعلن عنهما محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي تهدف إلى حماية الأرض والطبيعة وتحسين جودة الحياة بالبلاد.

كما أثنى "العسومي" على جهود المملكة العربية السعودية وحرصها على حماية البيئة والتفاعل مع القضايا الدولية، مؤكدًا أهمية المبادرتين ومساهمتهما في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال أضخم برنامج تشجير في العالم، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم، والتي بدورها تسهم في رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

فيما أعرب عن تقديره للمبادرة التي تعكس وعي المملكة بقضايا البيئة والتي تأتي استكمالًا لما وضعته من أولوية ضمن استراتيجية 2030 والتي تستهدف خفض معدلات الكربون العالمية وتعزيز كفاءة إنتاج النفط، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.

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الكلمات المفتاحية

مبادرة ولي العهد السعودي البرلمان العربي

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