



اسعار ياميش رمضان 2021.. تعرف على اسعار ياميش رمضان اليوم الاحد 28/3/2021 في الاسواق





تدنى الإقبال على شراء ياميش رمضان العام الجاري 2021 نظرًا للأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة ومن أهمها فيروس كورونا المستد (كوفيد_19)، فضلاً عن ارتفاع مبالغ فيه للأسعار خاصة الذبيب وعين الجمل والفسدق والبندق فيما تباينت اسعار البلح والسوداني في الأسواق.





وننشر لكم متابعينا الكرام، خلال السطور التالية، أسعار الياميش، في الأسواق قبل أيام من قدوم شهر رمضان، اليوم الأحد 28-3-2021 كالتالي:





- سعر كيلو الزبيب التركي 60 جنيه والإيراني 56 جنيه والمصري بـ 40 جنيه.





- سجل كيلو عين الجمل سعر 90 جنيه والبندق بـ 160 جنيه.





- سعر كيلو اللوز يتراوح بين 90 إلى 160 جنيه حسب الجودة.





- سجل سعر كيلو السوداني المقشر 40 جنيه، والعناب بـ 100 جنيه.





- سعر كيلوا الدوم 48 جنيه، والخروب المطحون بـ 16 جنيه، والخروب العيدان بـ 40 جنيه.





- سعر كيلو جوز الهند 60 جنيه، والقراصيا بـ 80 جنيه، والزبيب الفاخرب ـ44 جنيه.





- وتراوح سعر البلح بين 20 جنيه للكيلو وحتى 45 جنيه، فيما وصل سعر بلح شبح الصعيد ونسر الصعيد وسلطان إلى 60 جنيه للكيلو.





- سعر كيلو المشمشية 110 جنيه.





- سعر كيلو الفول الحصى 12 جنيه.





- سعر كيلو البلح السوداني يبدأ من 20 جنيه حسب الجودة ودرجة الرطوبة.





- سعر كيلو قمر الدين 27 جنيه.





وشهدت أسواق الياميش اقبال متوسط وسط حالة من الركود التي تضرب سوق الياميش هذا العام، نظراً للظروف الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد، وعزوف المواطنين عن الشراء بسبب ما اعتبروه «كسرة نفس» بسبب الوباء العالمي.





وعلى الرغم من أنه لا تفصلنا عن شهر رمضان الكريم سوى ايام قليلة فقط، إلا ان الاقبال ضعيف وغير مًبشّر لا سيما في ظل الذعر الذي يجتاح الجميع من فيروس كورونا، والحالة المزاجية الغير مستقرة للمواطنين من ناحية وضيق ذات اليد من ناحية أخرى، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاخرى نتيجة فوضى الأسعار وتحكم التجار معدومي الضمير مستغلين انشغال الدولة بمجابهة الفيروس.





ممدوح زايد، موظف قال إن المعروض من ياميش رمضان هذا العام كثير وأكثر من المطلوب، إلا ان الطلب عليه ضعيف في ظل عزوف المواطنين على الشراء وعدم الرغبة في شراء الياميش.





وأضافت أميمة صابر، أن الحالة المزاجية لدى السواد الاعظم من المصريين هذا العام لا تهوى شراء الياميش اما بسبب انتشار الوباء والذي خلف عدم رغبة على الاطلاق في الشراء سوى السلع الضرورية التي يحتاج اليها المواطنين، أو لضيق ذات اليد حيث الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الجميع حالياً في ظل الانفلات الشديد في الاسعار نتيجة عدم وجود رقابة على الأسواق.





وقال الحاج فتحي صديق الجندي، تاجر ياميش في المنشية بالإسكندرية، أن الاقبال على الشراء هذا العام ضعيف لأسباب كثيرة من بينها انتشار الفيروس وخوف المواطنين من الزحام في النهار، على الرغم من تباين الاسعار للمنتجات المستوردة والمحلية حسب مستوى الجودة .





وأضاف محمد الفقيه تاجر ياميش، أن الحالة الاقتصادية ساهمت هذا العام في ضعف الاقبال على شراء ياميش رمضان، خاصة وان الياميش ارتبط في أذهان المصريين بشهر النسمات الروحانية وصلاتي التراويح والتهجد لا سيما وان هناك ضوابط تتعلق بفتح المساجد في رمضان هذا العام، حيث كان المصلين كما تعودوا يقومون عقب الانتهاء من التراويح بشراء الياميش ومشروبات رمضان.



