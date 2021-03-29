عادل حمودة يروي تفاصيل دعم جاكلين كيندي لزوجها في مرضه رغم نزواته (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي تزوج من جاكلين بوفيير عام 1952، وتمتد جذورها لعائلة فرنسية، ودرست الأدب في جامعة جورج واشنطن، وعملت في الصحافة لبعض الوقت، وغيرت بذوقها الرفيع ديكورات البيت الأبيض.





وأشار "حمودة"، خلال برنامج "صناع التاريخ" المذاع عبر فضائية "الفجيرة"، إلى أن جاكلين كينيدي غفرت لزوجها كثير من نزواته، وحسب ما كتبت في مذكراتها لم تكن سعيدة في زواجها، وكانت تشعر أنها تعيش في بيت من زجاج يرى الناس بسهولة كل ما يجري فيه، وما ضاعف من حزنها أنها ولدت طفلة ميتة اعتبرت وفاتها جزء من لعنة كينيدي التي أصابت العديد من أفراد العائلة بالجنون أو الموت بحوادث مختلفة.



