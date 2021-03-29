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عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يسعى الكثير من الشعب المصري إلى معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفراعنة ضد جزر القمر المقرر لها اليوم الأثنين على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وقبل المباراة ضمن المنتخب المصري ومنافسه جزر القمر الظهور في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن حصد كلاً منهما تسعة نقاط وستحدد مواجهة اليوم ملامح ترتيب المجموعة.

تُنقل مباراة مصر ضد جزر القمر عبر قناة مكسبي الفضائية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات التالية :-

التردد : 11411.
معدل الترميز : 27500.
معدل تصحيح الخطأ : 3/4

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الكلمات المفتاحية

مصر محمد صلاح جزر القمر

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