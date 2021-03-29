خلطات مذهلة لبشرة مشرقة وناعمة

نقدم لك في السطور التالية مجموعة من المكونات الطبيعية التي تساعدك في الحصول على بشرة مشرقة بشكل طبيعي، وللتخلص من الشوائب العالقة بالبشرة والخطوط الدقيقة اتبعي التالي:





زبدة الشيا لمحاربة الخطوط الدقيقة بالبشرة

اخلطي ملعقة كبيرة من زبدة الشيا مع ملعقتين صغيرتين من زيت السمسم، من ثم طبقي الخليط على بشرة وجهك، ودلكيها بهدوء بأطراف أصابعك. اتركي الخليط على وجهك مدة ربع ساعة، بعدها اغسليه جيداً.





زيت الأفوكادو لحماية البشرة من التلف

يكفي أن تمزجي كمية متساوية من زيت الأفوكادو والعسل والشوفان وزيت جوز الهند وبضع قطرات من الليمون الحامض، ومن ثم تطبقي المزيج على بشرة وجهك لبعض الوقت. وبعد غسل وجهك، ستلاحظين أن بشرتك أصبحت لامعة ومتوهجة.





خلطة دقيق الشوفان للحفاظ على جلد بشرتك

قومي بنقع كمية من دقيقة الشوفان في كوب ماء دافئ، بعدها صفي النقيع وشطفي بشرتك بماء الشوفان.





خلطة ماء الورد للتخلص من التجاعيد

ضعي ماء الورد في قوالب مخصصة للثلاجة، وحين يتجمد ماء الورد، خذي مكعباً منه وافركيه على بشرة وجهك ورقبتك الى أن يذوب بالكامل. كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع.