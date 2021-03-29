وزارة الرياضة: عودة الجماهير إلى مدرجات كرة القدم بالمملكة





أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الإثنين، أنه وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد، سيتم السماح بحضور الجماهير المحصنين للمباريات الرياضية بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملاعب اعتباراً من تاريخ 17 مايو المقبل.

وأضافت أنه سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباريات المنتخب السعودي الأول مع نظيره الفلسطيني والتي ستقام يوم غد الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكدت وزارة الرياضة أن الدخول سيكون متاحاً لمن يظهر حالة محصن عبر تطبيق توكلنا، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات وغيرها.