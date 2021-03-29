احصلي على شعر لامع وناعم بهذه الخلطات

إن كنت ترغبين في الحصول على شعر طويل وصحي ولامع وناعم، سنقدم لك في ما يلي أفضل خلطات لتحصلين على نتائج فعالة:





خلطة الزيوت والبيض

اخفقي بيضة واحدة جيداً، من ثم أضيفي إليها نصف كوب من كل من زيت اللوز وزيت الخروع.

حركي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة.

طبقي الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، مع الحرص على تدليك شعرك بهدوء، وذلك حتى يتغلغل الخليط داخله.

من ثم، لفي شعرك بكيس بلاستيكي واتركيه مدة ساعتين كاملتين.

بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.





خلطة خل التفاح والماء

أحضري كوباً من المياه المعدنية وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من خل التفاح.

حركي المزيج جيداً وطبّقيه على شعرك من جذوره وحتى أطرافه.

اتركي الخليط على شعرك مدة ربع ساعة، بعدها اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.





خلطة زيت الفيتامين E

امزجي كبسولتين من زيت فيتامين E مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، من ثم دلكي بالمزيج شعرك وفروة رأسك، بحركات هادئة عبر استخدام أطراف أصابعك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة، بعدها اغسلي شعرك بالشامبو المناسب وشطفيه بالماء الفاتر.