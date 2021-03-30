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لوفيجارو. تصف تصريحات الرئيس السيسي حول تعويم السفينة بالمنتصرة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:02 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مارينا بشارة
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تداولت صحيفة لوفيجارو الفرنسية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أطلقها، اليوم الإثنين، عقب تعويم سفينة الحاويات "إيفرجيفين".

وكان الرئيس السيسي، قد كتب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري».

ووصفت الصحيفة تغريدة الرئيس السيسي بـ"المنتصرة" على الأزمة التي واجهتها قناة السويس وتسببت في انسداد الملاحة البحرية وخسارة بالمليارات.

وكتبت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ بنجاح عملية إعادة سفينة الحاويات إلى مسارها الطبيعي وانهاء الأزمة، وأبرزت نص التغريدة التي كتبها الرئيس على تويتر باللغتين العربية والفرنسية.

وقالت الصحيفة إن السفينة ابتعدت 102 مترًا عن الشاطىء، بعدما كانت 4 أمتار في الأيام السابقة.

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تعويم السفينة ايفرجرين السفينة الجانحة

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