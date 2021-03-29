محمود حميدة :"محيي إسماعيل مافيش مثله في العالم"





أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية منذ قليل مؤتمرًا صحفيًا لتكريم الفنان محيي إسماعيل، في دورته العاشرة المقامة حاليًا برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني.



وحضر تلك المؤتمر رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، والفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، وأداره الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، رئيس المركز الإعلامي للمهرجان.



وتحدث الفنان محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان عن الفنان محيي إسماعيل، مُشيرًا إلى أنه كان ملفتًا للنظر منذ رؤيته له على المسرح وعلى شاشة التلفزيون الشاشة، مُضيفًا :"والدي كان بيحبه جدًا ويتابعه في كل الأعمال التي يقدمها، وحينما دخلت المجال كان والدي دائما يسألني عنه، محيي إسماعيل هو ممثل لا يوجد مثله كثير في العالم".



من جانبه، قال محيي إسماعيل أنه رجل عاشق للتأمل والرصد والوصول إلى حقيقة معينة، مُشيرًا إلى أنه توصل إلى أن العالم كله قائم على كلمة واحدة، هي" العبث".



وتابع محيي إسماعيل قائلاً:" كان حظي حلو إني عملت في الإخراج والتأليف، فكان أول فيلم شاركت فيه رشحني له الأستاذ نور الشريف لأستاذ حسام الدين مصطفى، فيلم" الأخوة الأعداء"، وبعد أن قرأت الشخصية قولت له الفيلم ينقصه شئ مهم، وهو الصرع، وبعد أن اقنعته ذهبنا إلى مستشفى العباسية لمتابعة مريض بالصرع بشكل حقيقي، حتى أتمكن من تجسيد الشخصية، وبالفعل قدمنا الفيلم، مُشيرًا إلى أن أجره حينها كان أجري 1500 جنيه، وبعد هذه الإضافة وصل أجره لـ3500 جنيه.